شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للحوكمة يعقد جلسة توعية حول تقارير مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة توعية حول التقارير المعنية بمؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد أن انعقاد تلك الجلسة جاء بهدف تتبع التغيرات فى وضع مصر ومكانتها فيما يخص المؤشرات المختلفة لتعزيز القدرة التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادي.

وحول تقرير التنمية المستدامة أشارت السعيد، إلى أنه يهتم بتتبع واستعراض مدى التقدم المحرز فى أهداف التنمية المستدامة 2030 السبعة عشر وغاياتها.

وأضافت السعيد، أن التقرير يعتمد على المصادر الرسمية وغير الرسمية للبيانات، والتى تضم بيانات المؤسسات الدولية کالبنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية وغيرهم من المؤسسات، إلى جانب بيانات مسوح الأسر ومنظمات المجتمع المدني.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أنه على الرغم من عدم رسمية مؤشر التنمية المستدامة الوارد بالتقرير، إلا أنه يحظى بدعم من شعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة باعتباره عملًا مكملًا وداعمًا لعملية القياس الرسمية.

وأضافت شريف أن التقرير يساعد فى تمكين الدول من معرفة نقاط القوة والضعف، وبالتالى تحديد أولويات العمل لتحسين قيم المؤشرات الواردة بالتقرير.

جدير بالذكر أن الجلسة ناقشت عددًا من الموضوعات المهمة والتى تمثل أبرزها فى وضع مصر فى تقرير التنمية المستدامة، تصنيف مصر فى مؤشرات الحوكمة، إلى جانب مناقشة جهود الدولة فى مجال تعزيز الحوكمة والتى تساعد على تعزيز موقف الحوكمة فى الدولة وأيضاً التحديات تواجه الدولة فى هذا الصدد.