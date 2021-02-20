الاقتصاد

سعر الحديد اليوم السبت.. الطن بين 13800 – 14000 جنيها للمستهلك

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 20-2-2021 بحسب ما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

 

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعر طن  الحديد  13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر  للمستهلك  بين 13800 – 14000 جنيها. 

 

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن أسعار  الاسمنت للمستهلك لتتراوح  بين 700-750 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة،  و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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