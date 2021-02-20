شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم بين 1 - 1.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا فى السوق المحلى اليوم السبت 20- 2-2021، حيث سجلت أسعار الطماطم 1-1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها ، سجلت اسعار الفاصوليا 2- 5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2جنيها للكيلو، و أسعار البطاطا بين، 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.

وتراوحت سعر كيلو الباذنجان رومي بين 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، و الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، و الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو.