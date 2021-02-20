شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن اقتصاد الإمارات.. خطابات الضمان تتخطى 100 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

واصلت خطابات الضمان المصرفية الارتفاع الذي بدأته منذ شهر يونيو الماضي، أي منذ استئناف النشاط الاقتصادي في الدولة، لتتخطى في ديسمبر 2020 حاجز الـ 100 مليار درهم، للمرة الأولى منذ بدء التأثيرات الاقتصادية لجائحة «كورونا» في إبريل الماضي.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن قيمة خطابات الضمان ارتفعت على أساس شهري بحوالي 2.9% في ديسمبر الماضي إلى 102.67 مليار درهم مقابل 99.77 مليار درهم في نوفمبر 2020، لكنها بقيت متراجعة بحوالي 2% على أساس سنوي مقابل 104.73 مليار درهم في ديسمبر 2019.

وبلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك في النصف الثاني من العام الماضي 6.63 مليار درهم. وكانت قيمة خطابات الضمان تراجعت من 103.83 مليار درهم في فبراير 2020 إلى 101.82 مليار درهم في مارس الماضي، وواصلت التراجع تدريجياً مع تدابير الإغلاق الاقتصادي لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره إلى 98.17 مليار درهم في إبريل، ثم 95.97 مليار درهم في مايو 2020، لتبدأ بعد ذلك في الارتفاع مع استئناف النشاط الاقتصادي في يونيو وتصل إلى 96.04 مليار درهم ثم 98.74 مليار درهم في يوليو و99.83 مليار درهم في أغسطس 2020.