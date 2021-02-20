الارشيف / الاقتصاد

كيم كارداشيان تطلب الطلاق من المغني كاني ويست

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تطلب الطلاق من المغني كاني ويست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - (رويترز)

ذكر موقع تي.إم.زد لأخبار المشاهير ومجلة فارايتي الجمعة، أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.

ونقل الموقع عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة. وذكرت فارايتي عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان قدمت أوراق الطلاق اليوم الجمعة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا