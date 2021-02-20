شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تطلب الطلاق من المغني كاني ويست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - (رويترز)

ذكر موقع تي.إم.زد لأخبار المشاهير ومجلة فارايتي الجمعة، أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.

ونقل الموقع عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة. وذكرت فارايتي عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان قدمت أوراق الطلاق اليوم الجمعة.