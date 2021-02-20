شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة رابعة من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

هاجمت الشرطة متظاهرين رشقوها بالحجارة والزجاجات في المدن الإسبانية الجمعة في رابع ليلة من الاشتباكات بعد سجن مغني راب لتمجيده الإرهاب وإهانة العائلة المالكة في أغانيه.

وأدى الحكم بالسجن لمدة تسعة شهور على بابلو هاسل، المعروف بأغاني الراب المناهضة بشدة لمؤسسات الدولة، إلى نقاش بشأن حرية التعبير في إسبانيا مما دفع الحكومة إلى الإعلان أنها ستخفف من قيود التعبير وأثار احتجاجات تحولت في بعض الأحيان إلى عنف. وهوجم بنكان وشركات في برشلونة. وهاجمت الشرطة محتجين في مدينة جيرونا بشمال قطالونيا.

ودان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث العنف الذي شاب الاحتجاجات خلال الليالي الثلاث الماضية. وقال في إحدى المناسبات: «الديمقراطية تحمي حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن أقبح الأفكار وأسخفها لكن الديمقراطية لا تحمي العنف مطلقاً». ووعد سانتشيث «بتوسيع وتحسين حرية التعبير». وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في برشلونة يوم الجمعة. وتم اعتقال نحو 60 شخصاً في جميع أنحاء قطالونيا.