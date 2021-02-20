شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم زيارة تكساس.. ويطمئن الأمريكيين: لقاحات كورونا آمنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إنه سيوافق على إعلان ولاية تكساس منطقة كوارث مما يمهد الطريق لتقديم قدر أكبر من المساعدات في عاصفة شتوية عاتية مع تفكيره في القيام بزيارة لمعرفة المساعدات الاتحادية التي تحتاج إليها الولاية.

وواجه ملايين السكان في تكساس أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة انقطاع الكهرباء، كما عاني ما يقرب من نصف سكان تكساس الجمعة انقطاع المياه. ونُسبت نحو عشرين حالة وفاة للعاصفة وموجة البرد.

وتمثل أول أزمة يواجهها بايدن الذي تولى الرئاسة قبل شهر اختباراً لتعهده بالحكم أيضاً باسم الأمريكيين الذين عارضوا ترشيحه. ويعمل البيت الأبيض الآن عن كثب مع حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت، الذي لم يعترف في البداية بفوز بايدن في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ديسمبر/كانون الأول، حاول مسؤولو ولاية تكساس إلغاء فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في المحكمة لكنهم فشلوا.

وقال بايدن الذي خسر في تكساس أمام ترامب: «كما قلت عندما ترشحت، سأكون رئيساً لكل الأمريكيين». ويجري التخطيط لزيارة بايدن لتكساس هذا الأسبوع. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بايدن طلب من فريقه التعجيل بطلب تكساس إعلانها منطقة كوارث مما يمهد الطريق للحصول على مزيد من الموارد الاتحادية.

في سياق متصل، استغل الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته الجمعة إلى مصنع لقاحات مضادة لكوفيد-19 تابع لشركة فايزر من أجل تمرير رسالة يطمئن فيها الشعب الأمريكي بأن اللقاحات آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة.

وبايدن الذي تعهد خلال توليه منصبه قبل شهر بجعل مكافحة كوفيد-19 مهمته الأساسية، توجه في خطابه بشكل خاص إلى الأمريكيين المشككين باللقاح الذي تم تطويره بسرعة قياسية.

وقال الرئيس الأمريكي وهو يقف أمام معدات التصنيع في مركز إنتاج في ميشيجان، إن «اللقاحات آمنة. أرجوكم، من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحاً. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة».

وأضاف أن الشركات التي تصنع اللقاحات «كثيرة التدقيق»، وأنها «تستغرق وقتاً للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح. إنهم دقيقون إلى هذه الدرجة».

وقال: «إذا كان هناك من رسالة يجب إيصالها إلى الجميع فهي التالية: اللقاحات آمنة». ولفت بايدن إلى أن برنامج إيصال اللقاحات إلى جميع الناس معقد مثل التحدي المتمثل بتصنيعها، مؤكداً أنه «لم يكن هناك أبداً على الإطلاق تحد لوجيستي هائل مثل هذا الذي نحاول القيام به، لكننا نقوم بإنجاز العمل».

واعتبر بايدن أنه بات من السهل تجاوز هدفه بتلقيح 100 مليون شخص في أول 100 يوم من رئاسته، وذلك مع وصول متوسط الأشخاص الذين يتم تلقيحهم يومياً في الولايات المتحدة إلى 1,7 مليون. لكن بايدن تجنب إعطاء تكهنات حول موعد انتهاء الأزمة الصحية، خاصة أن كل التوقعات تشير إلى أن عدد الوفيات سيتجاوز 500 ألف في البلاد.

وقال إن 600 مليون جرعة لقاح تكفي للجميع يُتوقع أن تكون جاهزة نهاية يوليو/تموز، مضيفاً «أعتقد أننا سنقترب من معاودة الحياة الطبيعية نهاية هذا العام. وبمشيئة الله فإن عيد الميلاد المقبل سيكون مختلفاً عن الذي سبقه، لكن لا يمكنني الجزم بهذا الالتزام».