شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يصعد لـ782 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 20 فبراير 2021، وسجلت ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات، عند القياس على مستهل التعاملات أمس الجمعة، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 782 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب بعد ارتفاعها، سجلت لعيار 18 ما قيمته 670 جنيها، وعيار 24 سجل 894 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، وأونصة الذهب بلغت 1784 دولار.

تحرك سعر الذهب في مصر، جاء نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا من 1777 إلى 1784 دولار حتى صياغة هذا التقرير، إذ تعافى سعر أونصة الذهب من أدنى مستوياتها في شهرين.

الذهب خسر 40 دولارا على المستوى العالمى هذا الأسبوع، مع ارتفاع كبير في عوائد السندات الأمريكية 1.25 % ، وهو ما يؤثر على جاذبية المعدن الأصفر، وهبطت أسعاره بصورة ملحوظة هذا الأسبوع، لينزل الذهب لأدنى مستوياته في هذا العام حتى الآن.

كشف إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر الذهب انخفض هذا الأسبوع مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يرتفع أربع نقاط أساس إلى 1.25% وهو أعلى مستوى منذ مارس فيما تخطى نظيره لأجل 30 عام مستوى 2%.