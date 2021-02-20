شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات بقطاع الرعاية الصحية بالبورصة فى 2021.. خبير: التأمين الصحى كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود قطاع الرعاية الصحية والأدوية نشاط الصفقات بالبورصة المصرية في أول شهرين بعام 2021، من خلال 4 استحواذات كبرى جار العمل على تنفيذها أبزرها استحواذ مستشفى كليوباترا على مجموعة ألاميدا هيلثكير وعرض شراء شركة حكمة فارماسيوتيلكز بي.ال.سي حصة المساهم الرئيسي بشركة جلاكسو سميثكلاين، فيما يرى محلل مالي أن مشروع التأمين الصحي الجديد كلمة السر وراء نشاط القطاع في ظل سعي الحكومة لتعميم المشروع بعد نجاح تجربة بورسعيد.

وافتتحت شركة مستشفى كليوباترا، موسم الصفقات، بإعلانها نهاية العام الماضي، توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب (شركة ألاميدا) في مصر، واندماج تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، على أن يتم تحديد السعر النهائي للصفقة بناءً على عدة عوامل أبرزها ما سيسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل، وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والفنية.

وحددت كليوباترا، طريقة سداد ثمن الصفقة من خلال إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي ألاميدا، وتتم تسوية المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة، وتخصص لصالح مساهمي ألاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادة رأسمال كليوباترا.

وبعد مرور شهر كامل، أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، توقيع المساهم الرئيسي جلاكسو جروب ليمتد على مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارما سيوتيكلز بي.ال.سي، بغرض الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين والبالغة 91.2% من خلال تقديم عرض شراء إجباري بنسبة 100% من كامل أسهم الشركة.

وبعدها مكنت شركة جلاكسو سميثكلاين، حكمة فارماسيوتيلكز بي.ال.سي، ومستشاريها بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة.

وامتدت الصفقات بقطاع الرعاية الصحية لتشمل المعامل، إذ قرر مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، من حيث المبدأ، تنفيذ صفقة الاستحواذ على أغلبية حصص رأسمال شركة برايم سبيد للرعاية الصحية المالكة لنسبة 70% من أسهم رأسمال شركة برايم سبيد للخدمات الطبية، على أن يتم تنفيذ الصفقة بدون سداد نقدي مع تسجيل قيمة تلك الحصص كرصيد دائن بسجلات شركة سبيد ميديكال لصالح الشركاء البائعين لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، ويتم زيادة رأسمال سبيد ميديكال بالقيمة العادلة لقدامى المساهمين لسداد قيمة صفقة الشراء، وفي عدم كفاية السيولة الناتجة عن الزيادة من قبل قدامى المساهمين يتم سداد حصيلة الجزء المكتتب فيه إلى دائني الشركة كجزء من ثمن الحصص المستحوذ عليها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى، التي نفذت فيها شركة سبيد ميديكال، حيث سبق العرض السابق بأيام استحواذ شركة مستشفيات سبيد -التابعة لها- ومستثمرين مصريين وعرب، على 100% من أسهم شركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 185 مليون جنيه.

وجاء أحدث صفقات الاستحواذ بقطاع الرعاية الصحية، تقدم شركة تواصل هولدينجز للاستشارات للاستحواذ على كامل أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبي الجديد- الإسكندرية، بسعر 38.09 جنيه للسهم، وتملك شركة تواصل 25.92% من أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية.

من جهته أرجع إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، نشاط الصفقات بقطاع الرعاية الصحية بالبورصة المصرية إلى مشروع التأمين الصحي الجديد، الذي تنفذه الحكومة، إذ دفع الشركات للبحث عن تشكيل كيانات كبيرة للدخول في المنظومة، وهو ما يصب في صالح الدولة؛ لأن هذه الكيانات سوف تقدم عروض مغرية للحكومة للانضمام للمنظومة، وفي الوقت نفسه سوف يصب في صالح المواطن، والذي سوف يستفيد من خدمات رعاية صحية متميزة.

وتوقع "رشاد"، استمرار نمو نشاط الصفقات بقطاع الرعاية الصحية، مع سعي الدولة لتعميم مشروع التأمين الصحي بمحافظات أخرى بعد نجاحه ببورسعيد، غير أنه أكد ضرورة أن يراعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على هذه الاندماجات بشرط ضمان عدم وجود احتكار، حتى يكون هناك توزان لصالح المواطن.