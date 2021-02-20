تفاصيل إعلان 5 بنوك عن وظائف لحديثي التخرج.. «منشن لأصحابك.. وأعرف الشروط»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عدد من البنوك عبر موقع التوظيف LinkedIn، عن عدد من الوظائف الشاغرة،



ورصد موقع "الوطن" كافة التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف.

مصرف أبوظبي الإسلامي



أعلن البنك عبر حسابه الخاص على موقع LinkedIn، عن حاجته لشغل وظيفة Identity Access Manager، مع ضرورة إلتزام المتقدمين للوظيفة بعدد من الشروط التي تؤهلهم للحصول على الوظيفة، بفروع البنك وهي:

أخصائي أول لدعم التطبيقات Applications Support Specialist، وذلك للعمل لدى المصرف بالقاهرة، والمهام الأساسية للوظيفة Applications Support Specialist/Senior Specialist، Senior Auditor-Branches & Micro Finance Units، Cyber Security Senior Analyst، Personal



بنك الإسكندرية

وظيفة رئيس وحدة إدارة التكاليف، وإدارية وقادة فرق وإدخال بيانات العملاء، ومحلل بيانات مهام ومسؤوليات الوظيفة.

- إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالموردين مثل المسح والتحديث والتحليل والتقييم للموردين وفقًا لمعايير الاستدامة الفنية والاإقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية.

- التعامل مع الموردين بما يتماشى مع معايير توفير التكاليف الخاصة بالموثوقية الفنية والتجارية والمالية، وتطوير استراتيجيات المصادر، وفحص وتحديد الموردين الجدد بشكل منهجي من أجل تحسين تكاليف الموردين.

بنك القاهرة



أخصائي حلول الدفع الإلكتروني والصراف الآلي ATM & E-Payments Solution Specialist.

البنك الأهلي الكويتي



أعلن البنك عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة في عدد من فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، Branch Manager، في فرع حلوان، و فرع سموحة وفرع الدقى.

البنك التجاري الدولي CIB



توفرت مجموعة من الوظائف بالبنك، لذوي الخبرة وحديثي التخرج، منها مسؤول «مخاطر، ومنتجات القروض لأجل»، وتفاصيلها كالتالي: المؤهلات المطلوبة لوظيفة مسؤول مخاطر، حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو ما يعادلها.



- لدية خبرة مصرفية لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات.



- خبرة فنية في تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة مع خبرة عملية لمدة 1-2 سنوات، مع البيانات وإعداد التقارير والقدرات التقنية والتحليلية.



- الخبرة الفنية بما في ذلك الكفاءة في ترميز SQL عبر البيئات القياسية مثل Oracle وMS & Access.



يمكن التقديم للحصول على الوظيفة عبر موقع «LinkedIn».

