شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يخاطب "الوزراء" لحل أزمة المواصفات الجديدة لتصنيع البوتاجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على خطاب موجه من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل أزمة المواصفات الفنية الجديدة لتصنيع البوتاجاز، بشأن مشكلة تواجه مصانع البوتاجاز، فى تطبيق المواصفة القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المصانع خاطبت الغرفة حول صعوبة الالتزام بالمواصفات المقررة، لأن ذلك يتطلب استيراد بعض المكونات والذي واجه صعوبة شديدة نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وفى نفي السياق، كشف الخطاب الموجه لمجلس الوزراء، وجود كميات كبيرة من المكونات جاهزة لإنتاج الموديلات الموجودة حاليا بالمواصفة السابقة والتي لا يمكن تعديلها، كما كشف وجود كميات كبيرة من المنتج التام مخالف للمواصفات الجديدة نتيجة الركود.

وأشارمحمد المهندس، إلى أنه سوف ينتج عن إجراء هذه التعديلات فى المواصفة زيادة في أسعار المنتجات مما يضيف عبئا على المستهلك المصري، وهو مما يتطلب إعادة النظر في إجراء هذه التعديلات وفي حالة الإصرار على التطبيق فإن الأمر يتطلب من الشركات المصنعة لتوفيق الأوضاع واستيراد المكونات مدة لا تقل عن عام كامل.







