شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تسعى لإنتاج حواسبها اللوحية الشهيرة "آيباد" في الهند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "آبل" الأمريكية في بيان يوم الجمعة بأنها دخلت في مفاوضات مكثفة وجادة مع السلطات الهندية من أجل إنتاج حواسبها اللوحية الشهيرة "آيباد" بموديلاتها المختلفة في الهند.



وأوضحت "رويترز" نقلا عن مصادر مقربة من المفاوضات بأن "آبل" تحاول إقناع المسؤولين في الهند لإنتاج "آيباد" في الدولة لأول مرة على الإطلاق.



وأضافت أن أجزاء "آيباد سيتم شحنها للهند تمهيدا لتجميعها عبر خطوط إنتاج مكثفة بالتعاون مع شركات محلية في وقت قريب هذا العام.



ومن أشهر المتعاونين مع "آبل" بشكل عام في الهند "فوكسكون" و"بيجاترون" وغيرها من الشرات المرشحة للتعاون في تجميع "آيباد" وفق الخطة المعلنة.



وتجدر الإشارة إلى أن "آبل" بدأت عام 2018 تجميع وإنتاج جوالات "آيفون" في الهند من أجل تجنب رسوم الواردات التي فرضتها نيودلهي، كما أن الشركة الأمريكية تريد الفوز في المنافسة مع الشركات المحلية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 129.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 130.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 128.8 دولار.