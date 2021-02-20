شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" تعلن عن زيارة مرتقبة من الرئيس الأمريكي لإحدى منشآتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية أن الرئيس "جو بايدن" يعتزم زيارة إحدى منشآتها لصناعة المستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة.



وكشفت الشركة في بيان أن "بايدن" يريد تفقد أعمال صناعة لقاحها الواعد الذي يوفر حماية فعالة ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية.



وفي سياق متصل، طلبت "فايزر" من الجهات التنظيمية الصحية في أمريكا أن يتم تخزين لقاحها الواعد في درجات حرارة أعلى في ظل وجود إمكانية لذلك.



وتصنع "فايزر" المزيد من جرعات لقاحها المضاد لكورونا وتوزيعه على مختلف الدول وفق تعاقدات سخية.



ومن أبرز الدول التي حصلت على لقاح "فايزر بيونتك" الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والسعودية والكويت وغيرها من الدول على مستوى العالم.



وأكدت الشركة الأمريكية على أن فاعلية هذا اللقاح تتجاوز مستوى 95% كما أنه أثبت فاعلية ضد بعض السلالات التي ظهرت مؤخرا للفيروس.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فايزر" بنسبة 0.3% إلى 34.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 34.6 دولار وأقل سعر عند 34.4 دولار .