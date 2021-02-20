شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة أبرزها الفصل فى نزاع الأهلى للاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 4 أحداث خلال جلسات الأسبوع الجاري، أبرزها عقد عمومية شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عبور لاند للصناعات الغذائية، وإصدار المحكمة الاقتصادية حكماً في النزاع بين شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة وشركة الأهلي للاستثمارات.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، غداً الأحد، بتوزيع بنك فيصل الإسلامي المصري أسهم مجانية بواقع 0.149 سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة، وذلك لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية غداً الاثنين من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وبعد موافقة البورصة المصرية على الزيادة.

ويعقد يوم الإثنين الموافق 22 فبراير الجاري، اجتماع الجمعية غير العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لمناقشة اعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

وفي اليوم التالي، تعقد شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، اجتماع الجمعية العامة العادية لمناقشة الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة، والنظر في تشكيل وتكوين مجلس الإدارة، كما تناقش الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وفي نفس اليوم تصدر المحكمة الاقتصادية، حكماً في الدعوى المرفوعة من شركة الأهلي للاستثمار، ضد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيين حارس قضائي.

وكانت شركة الأهلي للاستثمارات، قد أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في أغسطس 2018 لفرض الحراسة على 5 شركات مقيدة بالبورصة المصرية، وهم العامة للصوامع والتخزين، مطاحن شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة، للمطالبة بالتمثيل بمجلس إدارة هذه الشركات.