شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص مكاسبها وتغلق الأسبوع على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو إيجابي في ختام تداولات اليوم الجمعة مقلصة مكاسبها عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وذلك مع استمرار الترقب لمفاوضات حزمة التحفيز المالي.



وذكرت وزير الخزانة "جانيت يلين" في حوار لـ"سي إن بي سي" أمس أن تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار سوف يسهم في عودة الاقتصاد للنمو والتوظيف الكامل في غضون عام واحد.



كانت "يلين" قد صرحت في وقت سابق هذا الشهر بأن عدم تمرير الكونجرس لحزمة التحفيز المقترحة يعني تأجيل إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل قبل نهاية عام 2021، وهو ما سيضغط على سوق العمل والإنتاج والنشاط الاقتصادي بشكل عام.



وكشفت بيانات أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية سجل تباطؤا عند 58.5 نقطة في الشهر الماضي من 59.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات تباطؤه عند المستوى 58.4 نقطة.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي الأمريكي إلى 58.9 نقطة في الشهر الماضي من 58.3 نقطة في ديسمبر/كانون الأول وعلى عكس توقعات أشارت إلى انخفاض المؤشر عند 57.9 نقطة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.28 دولار وأغلق الخام جلسة نيويورك عند 59.24 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى سعر عند 60.2 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.02 دولار وأغلق جلسة لندن عند 62.91 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ اعلى سعر عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 62.09 دولار.



وفي ختام التداولات، استقر مؤشر "داو جونز" عند 31494 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 31647 نقطة وأقل مستوى عند 31469 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 13874 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 13985 نقطة وأقل مستوى عند 13842 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3906 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 3930 نقطة وأقل مستوى عند 3903 نقاط.