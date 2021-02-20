شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت عقود الذرة خلال تداولات اليوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع المعروض من السلع الزراعية الأمريكية، ورغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن عقود الذرة نجحت في تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية في شهر تقريبا.



وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية زراعة ما يقرب من 92 مليون فدان بالذرة في عام 2021 و90 مليون فدان بالصويا في العام الجاري، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، كما أنها أكبر مساحة مزروعة للمحصولين في عام واحد.



على صعيد آخر، أعلنت هيئة الاستشارات الزراعية الروسية أنها خفضت توقعاتها بشأن محصول القمح الروسي عن موسم 2021 إلى 76.2 مليون طن من 77.7 مليون طن سابقا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.3% إلى 5.42 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.55 دولار وأقل سعر عند 5.40 دولار.