شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتفوق على أمريكا والصين واليابان وهونج كونج في «العمل عن بعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 31 عالمياً على مؤشر العمل عن بعد الصادر عن شركة «سيركل لوب» البريطانية لحلول وخدمات التكنولوجيا، متفوقةً على إيطاليا واليابان وهونج كونج وإيرلندا وماليزيا وروسيا والولايات المتحدة والصين.

كما جاءت الدولة في المركز الثاني بين أفضل الدول من حيث سرعة وكفاءة شبكات الإنترنت، مشيرةً إلى أنه في حال كنت تتنقل باستمرار وتستخدم هاتفك المحمول في معظم عملك، فقد ترغب في التفكير بالعمل في الإمارات، إذ يبلغ متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف هناك 129.6 ميجابت في الثانية.

وأخذت الشركة في عين الاعتبار مجموعة من المعايير في تصنيفها للدول البالغ عددها 85 دولة، من ضمنها متوسط سرعة وكلفة خدمات الإنترنت (النطاق العريض) والإنترنت عبر الهاتف المحمول، ومتوسط الإيجار الشهري وتصنيف الدول على مؤشر السعادة العالمي والنسبة المئوية للسكان من ذوي الأصول المهاجرة وعدد عمليات البحث السنوية عن الوظائف عن بعد في كل بلد.

وتصدرت كندا التصنيف، تلتها المملكة المتحدة في المركز الثاني، ثم رومانيا ثالثةً، والسويد في المركز الرابع، والدنمارك في المركز الخامس.

وقالت «سيركل لوب» إن بيئة العمل تغيرت بشكل جذري على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، وبينما يأمل الكثيرون أن تصبح قيود فيروس كورونا بحلول نهاية هذا العام شيئاً من الماضي، فمن المحتمل أن تكون الجائحة قد غيرت بيئة العمل العالمية إلى الأبد.