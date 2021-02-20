شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السياحة لــ ”الخليج 365”: «إكسبو 2020 دبي» يسرع تعافي الضيافة والسفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكد مارسيلو ريسي، رئيس «إدارة الاتصال» بمنظمة السياحة العالمية، أهمية «إكسبو 2020 دبي» كمحفز لحركة السياحة في دولة الإمارات والمنطقة، فيما تظهر استضافة هذا الحدث العالمي تطلعات البلد المضيف ونظرته المتفائلة للمستقبل.

وقال ريسي: إن موضوعات «إكسبو 2020 دبي» الرئيسية المرتبطة بالتعاون الدولي والابتكار لن تمكن من تعافي وانتعاش السياحة فقط، وإنما ستمكننا أيضاً من التفكير بشكل مختلف في السنوات القادمة.

وشدد ريسي رداً على أسئلة ”الخليج 365”، على أن دولة الإمارات بلد عضو له تقديره في منظمة السياحة العالمية، وأن جهودها قد أسهمت في عمل اللجنة العالمية لأزمات السياحة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة والضيافة قد تأثر في كل مكان بأزمة «كوفيد-19» وعلى كل دولة ومنطقة في العالم دور يتعين عليها أن تلعبه في العمل مع منظمة السياحة العالمية لإنعاش السياحة.



المسح العالمي



وتحدث ريسي عن المسح العالمي الذي أجرته لجنة خبراء السياحة بمنظمة السياحة العالمية حول أثر «كوفيد-19»، والذي أظهر أن منطقة الشرق الأوسط الأوفر حظاً، حيث توقع 50% من الخبراء انتعاش السياحة في الربع الثالث من 2021 ونظرة «المنظمة» إلى «إكسبو 2020 دبي» كمحفز لنمو السياحة في دولة الإمارات والمنطقة في 2021 و2022، وقال: إن الأحداث والفعاليات الضخمة تضع الوجهات المضيفة على خريطة السياحة الدولية، ويعطي إكسبو 2020 دبي لدولة الإمارات فرصة لتقديم نفسها بصفتها وجهة مهمة للابتكار، كما أنها ستحصد ثمرة هذا عندما تعود السياحة.

وأعرب ريسي عن ثقته من أن فوائد وثمار إكسبو 2020 دبي ستكون واسعة النطاق في أنحاء دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث سيهيئ الحدث فرص عمل جديدة للشباب وسيدعم الأعمال ويشجّع التفاهم والتضامن الإنساني عالمياً.



الإمارات آمنة للسياح



وعن تصدر دولة الإمارات مقدمة الدول على مسار التطعيم ضد «كوفيد-»19، ضمن أعلى المعدلات في العالم وتوقعات منظمة السياحة العالمية أن تهيئ جهود الدولة ببيئة آمنة ومثالية قال ريسي: مضى قطاع السياحة في طريقه نحو التكيف مع الحقيقة الجديدة التي نواجهها، وإن السياحة الدولية الآمنة ممكنة، وجزء كبير من الفضل في هذا يرجع إلى النهج الاستباقي الذي خلقت به وجهات مثل دولة الإمارات بيئات آمنة للسياح وللعاملين في السياحة.



اللقاحات خطوة إيجابية

وإن توزيع اللقاحات خطوة إيجابية في تعاطينا مع الجائحة؛ فاللقاحات من شأنها أن تجعل العاملين في القطاع آمنين. أيضاً، وفي إطار نهج أوسع نطاقاً لتحقيق انسجام بين قواعد الصحة وبروتوكولاتها فيما يتعلق بالسفر الدولي، فإن هذه اللقاحات ستُسهم في إعادة بناء الثقة وتحرك عجلة العالم من جديد.

استدامة سياحية

وبالإشارة إلى وضع إكسبو 2020 دبي استراتيجيته للاستدامة على نحو يجعلها جزءاً من كل شيء في الحدث الدولي وإسهام هذا في أهداف السياحة المستدامة، أكد ريسي أن إكسبو 2020 دبي يقدم نموذجاً رفيع المستوى، يُظهر فيه كيف يمكن للاستدامة والابتكار أن يكونا أساسيين للكيفية التي تعمل بها كل القطاعات في المستقبل، وليس السياحة فحسب، وإن الكثير من الأفكار التي يقدمها إكسبو تحدد أسلوب العمل في المستقبل، ونثق أن هذا سيكون هو الحال في إكسبو 2020 دبي.



دبي وجهة سياحية عالمية

وعن نظرة «المنظمة» لمكانة دبي السياحية في العالم أكد ريسي أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة ومركز جاذب للمسافرين من جميع أنحاء العالم، حيث تنوع دبي وبشكل ناجح ما تقدمه للسياح، ويشمل هذا السياحة الثقافية والرياضية وغير ذلك الكثير، إلى جانب مكانتها كمركز للأعمال والتجارة، وأن هذا التنويع يحقق لها القدرة والمرونة.

وأضاف ريسي، عملت دبي جاهدة من أجل ترسيخ مكانتها كمركز للسياحة، وقد تمكنت من أن تستفيد من أفضل الممارسات والخبرات، والاستثمار في البنية التحتية لقطاع السياحة والسفر، وهذا أتى بثماره، والآن، تعمل دبي بجد على تنويع سياحتها، وسيساعد هذا على بناء القدرة والمرونة من أجل المستقبل، ومن أجل ضمان الانتشار الواسع والعادل لما تحققه السياحة من منفعة، سواء كان ذلك في توفير وظائف أو فرص أو تحقيق النمو الاقتصادي.



نمو السياحة العالمية

ورداً على توقعات منظمة السياحة العالمية لتعافي السياحة العالمية خلال 2021 بعد أسوأ عام مرّ على القطاع قال مارسيلو ريسي، رئيس إدارة الاتصال بمنظمة السياحة العالمية: نتوقع أن يكون عام 2021 أفضل للسياحة العالمية، غير أنه ما زال من المبكر جداً إصدار توقعات مؤكدة بشأن الأشهر القادمة، خاصة في ظل طبيعة تطور الأزمة ونتوقع عودة السياحة الداخلية للانتعاش أولاً، وبعد ذلك، إذا عملت دول العالم مع بعضها البعض لإعادة بناء الثقة في السفر، وإذا خففت الحكومات القيود المفروضة على السفر بمسؤولية وأمان وبما يتماشى مع أحدث البيانات، فمن المفترض أن تبدأ السياحة الدولية في الانتعاش، وهذا قد يحدث قرب نهاية العام.



الإمارات وجهة تسامح

تتمتع دولة الإمارات بالعديد من مواقع الجذب السياحي القديمة والحديثة الغنية بعبق التاريخ وتراث الأجداد التي تجمع بين أصالة الماضي وعراقة الحاضر واستشراف المستقبل، حيث البنية التحتية القوية لأفضل مطارات العالم وفنادق تضاهي مثيلاتها العالمية ووجهات تسوق عالمية، فضلاً عن الشواطئ والصحراء والحياة البرية والعصرية، التي تشكل خريطة سياحية جديرة بالزيارة وسط أجواء من الكرم العربي وحفاوة الاستقبال العربية المفعمة بالتسامح والترحاب.

وسيمثل «إكسبو 2020 دبي» وجهة عالمية جديدة تضاف لخريطة الوجهات السياحية البارزة في العالم على أرض الإمارات، حيث استنفرت دولة الإمارات لاستضافة العالم خلال هذا الحدث الذي سينطلق في الأول من أكتوبر المقبل تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل».

وقد حشدت دولة الإمارات طاقاتها ومواردها من أجل تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث الدولي، الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا، والمتوقع أن يستقطب الحدث الدولي ملايين الزوار من أنحاء العالم، ليتعرفوا على أوجه التطور والازدهار الذي باتت تتمتع به الإمارات في جميع المجالات، بالإضافة إلى معاينة أحدث ما توصلت إليه البشرية في مجالات العلوم والفنون والثقافة والتقنية، في إطار تثقيفي لا يخلو من الترفيه والمرح.