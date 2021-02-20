شكرا لقرائتكم خبر عن دبي بين أكثر مدن العالم وداً للسياح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دبي في المركز الثامن بين أكثر المدن وداً في العالم، وفقاً لمسح أجراه موقع «راف جايدز» السياحي، لمتابعيه على شبكتي «فيسبوك» و«تويتر» الاجتماعيتين.

وأوضح الموقع أن هذه المدينة سريعة النمو، هي المركز النابض في دولة الإمارات ، حيث حصلت على تصويت المتابعين، لأن جميع سكانها مهذبون وودودون مع السياح والزوار الأجانب.

وأضاف أن دبي لا مثيل لها على كوكب الأرض، فهي من أسرع المدن نمواً في العالم. وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، تحوّلت من مركز تجاري صغير في الخليج، لتصبح واحدة من أكثر الوجهات الحضرية سحراً وتميزاً وتقدماً على مستوى العالم.

وتصدرت جلاسكو القائمة، تلتها دبلن في المركز الثاني، ومونتريال ثالثة، وليفربول في المركز الرابع، وطوكيو في المركز الخامس.