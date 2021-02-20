شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة عند أعتاب أجمل جسور العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

هياكل مستقيمة تمتد فوق المياه الزرقاء العميقة، ومسارات تتأرجح فوق الأخاديد العميقة، وطرق خرسانية سميكة على طول التلال المتموجة.. الجسور تأتي على أشكال وأحجام ووظائف مختلفة، وتتغير الطريقة التي ينظر إليها اعتماداً على هدف أولئك الذين يشاهدونها، سواء كان ذلك من حيث المنفعة، أو البراعة المعمارية، أو القيمة الجمالية البحتة.

وعلى المستوى العلمي، يمكن أن تعتمد الطريقة التي ننظر إليها للجسور على المكان الذي نعيش فيه. ففي محاضرة في عام 2018، حول أهمية اللغة، أبرزت العالمة في مجال اللغة والإدراك، ليرا بوروديتسكي، أن كلمة «جسر» لها دلالات متعددة في مختلف اللغات. وتقول إنها تميل إلى أن تكون أكثر أنثوية نحوياً في اللغة الألمانية، واسماً مذكراً في اللغة الإسبانية. ومن المرجح أن يقول المتحدثون باللغة الألمانية إن الجسور جميلة وأنيقة، في حين أن المتحدثين باللغة الإسبانية سيقولون إنها قوية وطويلة.

وكيفما تشاهدها، وبغض النظر عن اللغة التي تتحدث بها، فإن العديد من الجسور حول العالم هي أعمال معمارية رائعة، لذا جمعت لكم مجلة «كونديه ناست ترافيلار» في هذا السياق أروع هذه المنشآت، من الجسور الملتوية التي تشبه الأقفاص في دبي، إلى الممرات التي تتدلى من أعلى المنحدرات في مدغشقر. الجسور أماكن تستقطب السياح للتعرف إلى حضارات وأمم وثقافات وفنون العالم.



1- جسر أوريسند، اسكندنافيا:

يعتبر جسر أوريسند أطول جسر معلق في أوروبا، ويربط بين جزيرة «أماجر» في الدنمارك ومدينة «مالمو» السويدية، ويبلغ طوله ما يزيد على 16.4 كيلومتر. ويتكون الجسر من مستويين، حيث تمر السكة الحديدية على طول السطح السفلي، بينما تمر السيارات على الطريق المعبد العلوي. ويمتلك الجسر أحدث نظام مراقبة إلكترونية في أوروبا، حيث تقوم الكاميرات بتتبع حركة سير المركبات على الطريق آلياً، وفي حالة توقف أي سيارة في الطريق يتم عرض صورة حية للموقع لمراقبة الأمن والسلامة.



2- جسر دونجهاي، الصين:

يربط جسر «دونجهاي» بلدية شنجهاي وميناء «يانجشان» الذي يقع في جزر تبعد عن شاطئ شنجهاي 30 كيلومتراً. وهو حالياً ثالث أطول جسر في الصين، ورابع أطول جسر في العالم. تم تشييده في عام 2005، ما جعل الجزر الصحراوية تصبح المنطقة الأساسية لميناء شانجهاي.



3- الجسر الذهبي، فيتنام:

في شهر يونيو/ حزيران، من عام 2018، افتتح «الجسر الذهبي»، وهو عبارة عن معلم جديد يقع على تلال «بانا»، ويمتاز هذا الجسر بأنّه معلّق على يدين حجريتين عملاقتين تمّ تشييدهما بالقرب من تلال «دا نانج» وسط فيتنام. ويبلغ طول هذا الجسر الذهبي نحو 150 متراً، ويقع على ارتفاع 1400 متر فوق سطح البحر، وقد صُنّف أجمل جسر في العالم، إذ ترى من خلاله كل المناظر الخلابة، كما أنّ تجربة السير عليه تشعرك كأنك فوق السحاب.



4- طريق المحيط الأطلسي، النرويج:

يربط طريق المحيط الأطلسي بين الأرخبيلات الصغيرة في النرويج، ويبلغ طوله 8.3 كيلومتر، وهو مصنّف على أنه موقع للتراث الثقافي، كما يشتهر بتعرجاته وشكله المقوّس. بدأ بناء الطريق في عام 1983، وافتتح في السابع من يوليو/ تموز من عام 1989. ويتمتع الطريق بمناظر خلابة، حيث يطل على البحر وهو أمر غير شائع في المنطقة، خاصة أن معظم الطرقات على الساحل النرويجي تحجبها الأرخبيلات والمضايق والجبال عن مشهد البحر.



5-جسر الشيطان، ألمانيا:

يعتبر جسر الشيطان في ألمانيا واحداً من عجائب التصميمات البشرية المذهلة، والذي يستحق عن جدارة لقب جسر الشيطان الذي أطلق عليه. ويمتاز الجسر بدقة البناء المذهلة، وهو يشكّل دائرة مثالية وكاملة بسبب انعكاسه على الماء بأسفله بسبب صفائها الشديد في مشهد فريد من نوعه، يساعد المصورين على التقاط صور احترافية مبهرة. ويعود بناء الجسر إلى فريدريك هيرمان روتشيك في الفترة ما بين 1863 و1883.



6- جسر بحيرة بونتشارترين، الولايات المتحدة:

يعتبر جسر بحيرة «بونتشارترين»، أطول جسر في الولايات المتحدة، ويتكون من جسرين متوازيين يعبران البحيرة في جنوب لويزيانا. ويبلغ طول الجسرين 23.83 ميل (38.35 كيلومتر). ومنذ عام 1969، تم تسجيل جسر بحيرة بونتشارترين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كواحدٍ من أطول الجسور فوق الماء عالمياً.



7-جسر بيكسبي كريك، الولايات المتحدة:

توقف للاستمتاع بمناظر المحيط وجدران الوادي المنحدرة عند جسر «بيكسبي»، أحد أكثر المواقع شهرة وتصويراً على الساحل الغربي لكاليفورنيا. وتم الانتهاء من بناء الجسر في عام 1932، ويبغ طوله 218 متراً، بارتفاع 85 متراً عن سطح البحر. ويعتبر من أكثر الوجهات استقطاباً للسياح، حيث يظهر هذا القوس الخرساني على طوابع البريد، وكذلك في العديد من الإعلانات التجارية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام.



8- جسر بروكلين، الولايات المتحدة:

هو أحد من أقدم الجسور المعلقة في الولايات المتحدة الأمريكية، يمتد فوق نهر «الشرق» بطول 5989 قدماً (1825 متراً) ليصل بين منطقتي «مانهاتن» و«بروكلين»، بمدينة نيويورك. وكان لدى الانتهاء من تشييده أضخم جسر معلق في العالم، وأول جسر في العالم تستخدم فيه الحبال الفولاذية. وفي عام 1964 أدرج على قائمة «المعالم التاريخية الوطنية» الأمريكية. وفي الوقت الحالي يقتصر استخدام الجسر، الذي صممه المهندس الألماني الأصل، جون أغسطس روبلينج، على السيارات العادية والمارة.



9-جسر قناة دبي المائية، الإمارات:

جسر قناة دبي المائية، هو أحد جسور المشاة الثلاثة الممتدة عبر القناة، وتم تصميمه بشكل فريد بحيث يساعد شكله الملتوي على انسيابية الحركة عند العبور من جانب إلى آخر.



10-جسر جولدن جيت، الولايات المتحدة:

يعد جسر البوابة الذهبية أو «جولدن جيت» رمزاً لمنطقة خليج سان فرانسيسكو، وأعجوبة هندسية رائعة، حيث يربط الجسر مدينة سان فرانسيسكو بمقاطعة مارين في كاليفورنيا، كما أنه كان أطول جسر رئيسي معلق في العالم حتى عام 1964، عندما افتتح جسر «فيرازانو ناروز» المعلق في مدينة نيويورك. ولجسر البوابة الذهبية مكانة مهمة في الثقافة الشعبية الأمريكية، وقد ظهر في عدّة أعمال فنيَة وأدبيَة من أفلام وكتب وروايات، وإضافة لذلك، يُشكّلُ مزاراً سياحياً حيث يستقبل الجسر سنوياً أكثر من 10 ملايين زائر.



11- جسر الحسيني المعلق، باكستان:

يعتبر جسر بحيرة الحسيني الذي يوجد في شمال باكستان الجسر المعلق الأكثر خطورة في العالم. تم إنشاء هذا الجسر يدوياً منذ قديم الزمن، وإلى الآن لم يحدث له أي تجديدات رغم تهالك بعض الأجزاء فيه. وبالرغم من ذلك، لا يزال المنفذ الوحيد للسكان المحليين للوصول إلى المدن الكبرى في المنطقة، كما يعتبر وجهة سياحية تجذب الكثير من السياح المغامرين الذين يحاولون عبور الجسر، حيث يرون أنها تجربة فريدة من نوعها.



12-الجسر المعلق، مدغشقر:

يتدلى هذا الجسر من هوة وادي شديد الانحدار، ويمكن العثور عليه في متنزه «تسينجي دي بيماراها» الوطني في مدغشقر. وتعتبر هذه المحمية من أهم المحميات الطبيعية التي تقع في غرب مدغشقر، ويحرص السائحون على زيارتها حيث تحتوي على الفصائل النادرة من الحيوانات والطيور، كما توجد فيها بعض المرتفعات التي تتكون من أحجار الكلس.