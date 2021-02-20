البنوك الإسلامية زادت الإقراض للحكومة والأفراد في 2020

دبي: عبير أبو شمالة

ارتفع الائتمان من البنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات بمعدل 7% في العام الماضي لتصل إلى 391.8 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2020 مقابل 366.1 مليار درهم في نهاية 2019. وأظهرت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي أن الائتمان من البنوك التقليدية العاملة في الدولة تراجع خلال العام الماضي بحوالي 0.4% إلى 1.387 تريليون درهم مقابل 1.392 تريليون درهم في 2019.

وتراجعت القروض الإسلامية للقطاع الخاص 2.2% إلى 279.1 مليار درهم نهاية 2020 نتيجة لتراجع قروض الأعمال 5.9% إلى 146.4 مليار درهم نهاية 2020، وعلى الرغم من ارتفاع قروض الأفراد بنسبة 2.2% إلى 132.7 مليار درهم نهاية 2020.

وبحسب بيانات «المركزي» نمت قروض البنوك الإسلامية للقطاع الحكومي بمعدل 88.1% خلال 2020 لتصل مع نهاية ديسمبر إلى 33.3 مليار درهم مقابل 17.7 مليار درهم نهاية 2019، فيما نمت القروض الإسلامية للقطاع العام 45.1% إلى 45.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2020.

وبالنسبة للبنوك التقليدية فقد تراجع الائتمان الحكومي 8.8% خلال 2020 إلى 218.6 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان للقطاع العام 13.3% إلى 174.2 مليار درهم.

وتراجعت قروض البنوك التقليدية للقطاع الخاص 2.3% إلى 829.2 مليار درهم نهاية ديسمبر 2020 نتيجة تراجع قروض الأعمال 2.2% إلى 632.4 مليار درهم، وانخفاض قروض الأفراد 2.8% إلى 196.8 مليار درهم.

وارتفعت الودائع لدى البنوك الإسلامية بحوالي 2.1% إلى 410.3 مليار درهم، مقابل ارتفاع الودائع التقليدية 0.4% إلى 1.474 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي.

ونمت أصول البنوك الإسلامية خلال العام الماضي 5% إلى 601.2 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2020 مقابل 572.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019، فيما نمت أصول البنوك التقليدية خلال الفترة ذاتها بنسبة 3.1% إلى 2.586 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2020 مقابل 2.51 تريليون درهم في نهاية 2019.

وعلى مستوى الاستثمارات أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن اجمالي استثمارات البنوك الإسلامية تراجعت 0.3% خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 75.8 مليار درهم، فيما ارتفعت لدى البنوك التقليدية بحوالي 17.6% إلى 380 مليار درهم.

وتراجعت استثمارات البنوك الإسلامية في سندات الدين 21.8% إلى 10.4 مليار، فيما ارتفعت لدى البنوك التقليدية 20.3% إلى 280.1 مليار درهم نهاية 2020.

وانخفضت استثمارات البنوك الإسلامية في الأسهم 22.2% إلى 2.8 مليار درهم، كما تراجعت لدى البنوك التقليدية 11.1% إلى 6.4 مليار درهم.

وارتفعت استثمارات البنوك الإسلامية في سندات الدين المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 7.1% إلى 52.6 مليار درهم، فيما ارتفعت لدى البنوك التقليدية 17.6% إلى 58.8 مليار درهم.