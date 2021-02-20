شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» المغرب تحقق 674 مليون دولار في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اتصالات المغرب، أكبر شركة مشغلة للاتصالات في البلاد، الجمعة، تحقيق ربح معدل بلغ ستة مليارات درهم (674 مليون دولار) في 2020 بانخفاض 0.4 في المئة. وارتفعت إيرادات الشركة المملوكة بنسبة 53% لمجموعة الإمارات للاتصالات، إلى 36.7 مليار درهم بزيادة 0.7 في المئة؛ إذ فاق أثر تحسن خدمات الإنترنت الثابت على التباطؤ في أنشطة الهاتف المحمول.

وقالت الشركة إنها ستوزع أرباحاً 4.01 درهم للسهم بقيمة إجمالية 3.5 مليار درهم بما يمثل عائداً 2.8 في المئة.

وأضافت أن قاعدة عملائها نمت 8.1 في المئة لتصل إلى 73 مليون مستخدم وعزت السبب لنمو الوحدات التابعة لها في إفريقيا.

وغيرت الشركة العام الماضي العلامة التجارية لكل فروعها الإفريقية لتصبح «مووف أفريكا».

وتدير الشركة وحدات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتسيطر مجموعة اتصالات في الإمارات على 53 في المئة من اتصالات المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست في باريس، وتملك الدولة المغربية 22 في المئة.

(رويترز)