شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تخسر قضية خضار وفاكهة في ألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة ألمانية بأن على مجموعة أمازون أن تذكر بلد أو مكان منشأ الفاكهة والخضار التي تبيعها على الانترنت، في رفض للاستئناف المقدم من عملاق التجارة الالكترونية.

وعلى أمازون تطبيق نفس القواعد المتبعة في متاجر غير افتراضية، عندما تبيع سلعا غذائية طازجة على الانترنت، بحسب قرار محكمة منطقة ميونيخ الذي يعد نصرا للجماعات المدافعة عن حقوق المستهلك.

وقالت القاضية «اذا اشتريت عنبا في الخريف ربما أريد أن يكون قادما من أوروبا وليس من جنوب إفريقيا»، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أن المستهلك وعندما يطلب فاكهة مانغا من السنغال، لا ينبغي أن ترسل له مانغا من إسرائيل.

وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على باعة السلع الغذائية الإعلان عن منشأ الفاكهة والخضار التي يبيعونها.

في 2018 رفعت مجموعة فوود ووتش المدافعة عن حقوق المستهلك، شكوى قضائية ضد أمازون واتهمت عملاق التجارة الالكترونية بخرق القواعد المفروضة على قسم بيع السلع الغذائية «أمازون فريش» والذي تم إطلاقه عام 2017.

وأيدت المحكمة الخميس الشكوى قائلة إن أمازون التفت على القواعد عبر ذكر عدة بلدان منشأ في قائمة الفاكهة والخضار التي تبيعها على الانترنت.

وقالت شركة أمازون في حججها إن طبيعة بيع التجزئة على الانترنت تجعل إعطاء معلومات محددة أكثر صعوبة، وخصوصا عندما يبرم الزبائن طلبيات مسبقة.

لكن المحكمة رفضت حجة أمازون وقالت إنه «إذا كان نموذج عمل معين لا يتوافق وقوانين الاتحاد الأوروبي، فإن نموذج العمل هو ما يتعين تغييره وليس القوانين».

ورحبت فوود ووتش في بيان بالقرار بصفته «مؤشرًا على أن قواعد الملصقات لا تنطبق فقط على المتجر في الجوار، بل أيضا على اللاعبين الكبار من وادي السيليكون».

غير أنها حذرت أيضا من أن «قضية أمازون فريش تظهر أن قواعد متاجر السلع الغذائية الالكترونية غير ناجعة». (أ.ف.ب)