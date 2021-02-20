شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع أعلى 27 دولارا للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليتغلق المعدن على سائر أسبوعية طفيفة لا تتعدى بضع سنتات من إغلاق الجمعة الماضية.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز المالية المصممة لمجابهة تداعيات كورونا.



وذكرت وزير الخزانة "جانيت يلين" في حوار لـ"سي إن بي سي" أمس أن تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار سوف يسهم في عودة الاقتصاد للنمو والتوظيف الكامل في غضون عام واحد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.1 نقطة.



وكشفت بيانات أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية سجل تباطؤا عند 58.5 نقطة في الشهر الماضي من 59.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات تباطؤه عند المستوى 58.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% أو ما يعادل 18 سنتا وأغلق المعدن عند 27.254 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 27.710 دولار وأقل سعر عند 26.105 دولار.