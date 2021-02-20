شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بعد بيانات القطاع الخدمي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أفضل من توقعات المحللين.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في المملكة المتحدة ارتفع إلى 49.7 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاعه عند 42.1 نقطة فقط من مستوى 39.5 نقطة.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 54.9 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاعه عند 53.1 نقطة من مستوى 54.1 نقطة.



من ناحية أخرى، تواصل دول العالم جهودها للسيطرة على جائحة كورونا من أجل العودة إلى مسار النمو الاقتصادي والتعافي من تداعيات الأزمة.



وكشفت وكالات عن أن المملكة المتحدة تتفوق على أوروبا والولايات المتحدة في عدد من وزعت عليهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.4003، وسجل أعلى سعر عند 1.4036 في حين سجل أقل سعر عند 1.3951.