شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لكنه سجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس أنهى تداولات الأسبوع على خسارة.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز المالية المصممة لمجابهة تداعيات كورونا.



وذكرت وزير الخزانة "جانيت يلين" في حوار لـ"سي إن بي سي" أمس أن تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار سوف يسهم في عودة الاقتصاد للنمو والتوظيف الكامل في غضون عام واحد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.4 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1777.4 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.5%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1790.9 دولار وأقل سعر عند 1759 دولارا.