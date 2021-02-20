شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض عقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات، وذلك مع استمرار ترقب ما ستؤول المناقشات بين الكونجرس والبيت الأبيض حول خطة التحفيز المالي.



وذكرت وزير الخزانة "جانيت يلين" في حوار لـ"سي إن بي سي" أمس أن تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار سوف يسهم في عودة الاقتصاد للنمو والتوظيف الكامل في غضون عام واحد.



كانت "يلين" قد صرحت في وقت سابق هذا الشهر بأن عدم تمرير الكونجرس لحزمة التحفيز المقترحة يعني تأجيل إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل قبل نهاية عام 2021، وهو ما سيضغط على سوق العمل والإنتاج والنشاط الاقتصادي بشكل عام.



وكشفت بيانات أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية سجل تباطؤا عند 58.5 نقطة في الشهر الماضي من 59.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات تباطؤه عند المستوى 58.4 نقطة.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي الأمريكي إلى 58.9 نقطة في الشهر الماضي من 58.3 نقطة في ديسمبر/كانون الأول وعلى عكس توقعات أشارت إلى انخفاض المؤشر عند 57.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.1 نقطة.