شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال أسبوع.. والأسواق الإماراتية تخسر 13.1 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت بورصات السعودية ومسقط، فيما تراجعت بورصات الكويت وقطر والأسواق الإماراتية وخسرت الأخيرة 13.1 مليار درهم.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.90% رابحاً 80.38 نقطة ليغلق عند مستوى 9024.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليار سهم بقيمة 66.3 مليار ريال عبر تنفيذ 2.5 مليون صفقة، وأغلق رأس المال السوقي 9.148 تريليون ريال سعودي.

بورصة مسقطصعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.17% رابحاً 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3565.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 51.12 مليون سهم بقيمة 6.97 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 17 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.246 مليار ريال.

وتصدر قائمة الأسهم الخضراء ببورصة مسقط، سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 6.9%، ثم سهم "الوطنية للتأمين على الحياة والعام" بنسبة 5.98%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 4.08%، فيما تراجع سهم "إس إم إن بارو القابضة" بنسبة 20.73%، ثم سهم "ظفار الدولية" بنسبة 9.67%، ثم سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 7.53%.

بورصة الكويتتراجعت بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% خاسراً 4.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 2.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% خاسراً 20 نقطة ليغلق عند مستوى 4662.81 نقطة، ونزل مؤشر سوق رئيسي 50 بنسبة 0.13% خاسراً 6.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4851.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.67 مليار سهم بقيمة 224.86 مليون دينار، عبر تنفيذ 57.68 ألف صفقة.





الأسواق الإماراتيةهبطت الأسواق الإماراتية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ انخفض مؤشر السوق العام لبورصة دبي بنسبة 2.1% خاسراً 57.16 نقطة ليغلق عند مستوى 2576.32 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 5.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 348.38 مليار درهم، ونزل مؤشر السوق العام لبورصة أبوظبي بنسبة 0.4% خاسراً 24.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5642.85 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 792.43 مليار درهم، وخسرت الأسواق الإماراتية 13.1 مليار درهم.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.37% خاسراً 249.43 نقطة ليغلق عند مستوى 10273.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 731.8 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال عبر تنفيذ 42 ألف صفقة، وهبط 37 سهماً، فيما ارتفع 11 سهماً.