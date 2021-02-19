شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل انخفاضه للجلسة الثانية على التوالي والخام الأمريكي ينخفض بنحو 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليتخلى الخام عن أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً.



وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 7.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات.



يأتي ذلك مع انحسار موجة الطقس الباردة في الولايات المتحدة والتي أدت لمزيد من السحب من المخزونات وارتفاع الأسعار في الجسات القليلة الماضية.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بعد قليل عن نشاط التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 59.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 60.2 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.2% إلى 63.1 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 62.09 دولار.