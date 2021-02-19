شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من انخفاض أسعار النفط وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، لكن إحدى عملات السلع استفادت من إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا انخفض بنسبة 3.4% في يناير/كانون الثاني الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر بنسبة 2.5% عقب ارتفاعه بنسبة 1.8% في ديسمبر/كانون الأول.



وباسثناء بعض السلع الأكذر تذبذبا، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة الكندية بقيمتها الأساسية بنسبة 4.1% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 2.4%.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل احتواء فيروس كورونا من خلال إجراءات احترازية واتخاذ قيود إغلاق وعزل بالتزامن مع استمرار توزيع المزيد من جرعات لقاحات مضادة للمرض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7934، وسجل أعلى سعر عند 0.7940 في حين سجل أقل سعر عند 0.7865.