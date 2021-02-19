شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 2.37% خلال جلسات الأسبوع المنتهى.. وهبوط 37 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.37% خاسراً 249.43 نقطة ليغلق عند مستوى 10273.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 731.8 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال عبر تنفيذ 42 ألف صفقة، وهبط 37 سهماً، فيما ارتفع 11 سهماً.

في سياق متصل، أعلن مصرف قطر الإسلامي، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية، للانعقاد يوم 22 فبراير الجاري، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 وخطة العمل لعام 2021، تقرير هيئة الرقابة الشرعية، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، مناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.

كما تناقش الجمعية، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.40 ريال قطري لكل سهم، زيادة الحد الأقصى لسقف برنامج صكوك مصرف قطــر الإسلامي بالدولار الأمريكي ليصبح 5 مليار دولار كحد أقصى بدلاً من 4 مليار دولار، بعد أخذ موافقة مصرف قطر المركزي.

في السياق ذاته أعلنت شركة السلام العالمية عن إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2021 - 2023 يوم 2 مارس المقبل.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - وبلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.