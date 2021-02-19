شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى نشاط للاقتصاد الأمريكي منذ 2015 رغم تباطؤ المصانع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 سنوات خلال الشهر الجاري، بدعم قطاع الخدمات.

وأظهرت بيانات مؤسسة «ماركت» للأبحاث، الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب (أداء قطاعي الصناعة والخدمات معاً) إلى مستوى 58.8 نقطة خلال الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2015، مقابل 58.7 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى 58.9 نقطة وهو أعلى مستوى في حوالي 6 سنوات، مقارنة مع 58.3 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي سيسجل مستوى 57.9 نقطة، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى مستوى 58.5 نقطة في الشهر.

إلى ذلك، تباطأ نشاط المصانع بالولايات المتحدة في أوائل فبراير/ شباط، إذ أثر على الأرجح عجز عالمي في رقائق أشباه الموصلات في الإنتاج في مصانع السيارات، في حين ارتفعت أسعار المدخلات والسلع المصنعة، ما قد يؤجج المخاوف من نمو كبير للتضخم هذا العام.

وقالت شركة البيانات «آي.إتش.إس ماركت»، أمس الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات الذي يرصد قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي هبطت إلى 58.5 في النصف الأول من الشهر الجاري، من قراءة نهائية عند 59.2 في يناير/ كانون الثاني. وألقت باللائمة أيضاً على الظروف الجوية القاسية في مناطق كبيرة بالولايات المتحدة.

وتتماشى البيانات مع توقعات الاقتصاديين، فيما تشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9 في المئة من الاقتصاد الأمريكي.

وتلقت الصناعات التحويلية دعماً بعد أن جعلت جائحة كوفيد-19 الأمريكيين يلزمون المنازل، ما حول الطلب من الخدمات مثل السفر الجوي والإقامة بالفنادق، إلى السلع المنزلية.

(وكالات)