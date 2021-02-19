شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليار سيولة الأسهم الأسبوعية.. 43% لـ«الدار» و«أبوظبي الأول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعرضت الأسهم المحلية لضغوط بيعية تراجعت على إثرها مؤشرات الأسواق في أسبوع سلبي للمستثمرين الأجانب، بعد أن اتجهوا نحو التسييل، على وقع سيولة بلغت 5.5 مليار درهم، 43% منها تركزت على سهمي «الدار» و«أبوظبي الأول».

وفيما تراجع مؤشر سوق دبي 2.17%، وسوق أبوظبي 0.43%، بلغ صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) أكثر من 180 مليون درهم كمحصلة بيع توزعت بواقع 98.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و81.75 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

وجاءت الضغوط من أسهم قيادية في البنوك مثل: «دبي الإسلامي» الذي انخفض 2.84% و«الإمارات دبي الوطني» 1.72%، بينما تراجع ثلاثي أبوظبي الوطني في سوق العاصمة بدءاً من «أبوظبي الأول» بنسبة 0.53% و«أبوظبي الإسلامي» 2.24% و«أبوظبي التجاري» 2.1%.

وعمقت أسهم العقار من هذه الضغوط، إثر تراجع «إعمار العقارية» 2.37% و«إعمار مولز» 0.6% و«إعمار للتطوير» 5.63% و«داماك» 3.17% و«ديار» 1.41% و«الدار» 1.63%.

واجتذبت الأسواق سيولة أسبوعية بلغت 5.5 مليار درهم، منها 4.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و918 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.5 مليار سهم، توزعت بواقع 878.47 مليون سهم في أبوظبي، و684.8 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 28080 صفقة.



سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي على أساس أسبوعي 2.17% عند مستوى 2576.32 نقطة متأثراً بتراجعات أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والتأمين والاتصالات والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 2.2% بعد هبوط «دبي الإسلامي» 2.84% و«الإمارات دبي الوطني» 1.72%.

وتراجع قطاع العقار 2.3% مع تراجع «إعمار العقارية» 2.37% و«إعمار مولز» 0.6% و«إعمار للتطوير» 5.63% و«داماك» 3.17% و«ديار» 1.41% في مقابل ارتفاع «الاتحاد العقارية» 0.74%.

وانخفض قطاع الاستثمار 4% متأثراً بانخفاض «دبي للاستثمار» 3.23% و«دبي المالي» 7.27% و«شعاع كابيتال» 0.84%.

ونزل قطاع النقل 0.95% إثر انخفاض «العربية للطيران» 1.59% و«أرامكس» 0.48% و«الخليج للملاحة» 1.09%.



سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع بنسبة 0.43% إلى مستوى 5642 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين.

وتراجع قطاع البنوك 0.6% نتيجة تراجع ثلاثي أبوظبي البنكي.

وهبط قطاع العقار 1.12% نتيجة هبوط «الدار» 1.63% رغم ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 9.16%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.7% بعد هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.74% مدفوعاً بارتفاعات «العالمية القابضة» 0.65% و«الواحة كابيتال» 0.82% و«إشراق» 2.68%.

كما ارتفع قطاع الطاقة 1.37% إثر ارتفاع «دانة غاز» 2.56% و«أدنوك للتوزيع» 2.05% أمام انخفاض «طاقة» 3.47%.

توجه السيولة

وعلى صعيد السيولة الأسبوعية تركزت بشكل رئيسي في سوق العاصمة على «الدار العقارية» باجتذابه 1.23 مليار درهم مغلقاً عند 3.61 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 1.16 مليار درهم ليغلق عند 14.9 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستحواذه على 798.8 مليون درهم وأقفل سعره عند 46.8 درهم.

وفي سوق دبي، كانت التداولات الأكثر لمصلحة «إعمار العقارية» بقيمة 168 مليون درهم مغلقاً عند 3.7 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باستقطابه نحو 139 مليون درهم ليغلق عند 4.79 درهم، ثم «جلفا للاستثمارات» بسيولة بلغت نحو 92 مليون درهم واقفل عند مستوى 22.8 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي خلال أسبوع «الخليج الاستثمارية» بنسبة 14.55% مغلقاً عند 1.26 درهم، ثم «إيزي ليس» بارتفاعه 11.47% عند مستوى سعري بلغ 23.52 درهم، تلاه «رأس الخيمة العقارية» بصعوده 9.16% إلى مستوى 0.584 درهم.

وفي المقابل سجل «الوثبة للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 9.69% مغلقاً عند مستوى 8.39 درهم، تلاه «أسمنت الخليج» بهبوطه 8.92% ليغلق عند 0.756 درهم، ثم «عمان والإمارات للإستثمار» وانخفض 5% عند 0.38 درهم.

وفي سوق دبي، سجل «الاستشارات المالية الدولية» الارتفاع الأكثر بنسبة 17.54% عند مستوى 1.34 درهم، تلاه «بي إتش مباشر» بارتفاعه 14.51% إلى 0.363 درهم، ثم «المدنية للتمويل» بارتفاعه 9.42% مغلقاً عند 0.209 درهم.

وعلى العكس، انخفض «الصقر للتأمين» بنسبة 13.64% مغلقاً عند 1.14 درهم، تلاه «اكتتاب» الذي أغلق متراجعاً 9.78% عند 0.203 درهم، ثم «الإمارات للمرطبات» ونزل 9.62% إلى مستوى 29.6 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 121.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و117 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 121.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 22.9 مليون درهم محصلة بيع العرب، و98.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 81.75 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.7 مليون درهم محصلة شراء العرب و20.96 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و45 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 81.75 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

وسيطر التباين على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 52.27 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 81.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 52.27 مليون درهم محصلة بيع، بينما اتجهوا نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 81.3 مليون درهم محصلة شراء.