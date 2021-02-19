شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يسمح بتدفق البيانات مع بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-وام

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها ستبدأ عملية السماح باستمرار تدفق البيانات الأمنية والمالية من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة. واعتبر الجهاز التنفيذي الأوروبي أن قوانين حماية البيانات البريطانية تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي على الرغم من الـ«بريكست».

وقالت نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية فيرا يوروفا، إن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي، لكن ليس من إطار الخصوصية الأوروبية، وأن ضمان التدفق الحر والآمن للبيانات الشخصية يعتبر أمراً بالغ الأهمية للشركات والمواطنين الأوروبيين والبريطانيين.

وتعد تدفقات البيانات المالية أمراً بالغ الأهمية للشركات وأجهزة الشرطة والاستخبارات على كلا الجانبين، لتكون قادرة على تبادل السجلات، على الرغم من أن قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لم تعد ملزمة لبريطانيا، بعد أن تركت الاتحاد العام الماضي.

وسيمنح الاتحاد الأوروبي رسمياً حالة الملاءمة للقوانين البريطانية، بعد استشارة مجلس حماية البيانات الأوروبي، والحصول على الضوء الأخضر من لجنة مؤلفة من ممثلين عن حكومات الاتحاد الأوروبي قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.