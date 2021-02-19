شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تخصص مليار يورو لتعزيز أمنها الإلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستخصّص مليار يورو لتعزيز الأمن الإلكتروني ومواجهة تزايد الهجمات التي استهدفت مؤخراً، مستشفيين فرنسيين.

وتهدف الموازنة البالغة مليار يورو، بينها 720 مليون يورو من التمويلات الحكومية، إلى تنمية القطاع عبر مضاعفة رقم معاملاته ثلاث مرات ليبلغ 25 مليار يورو بحلول 2025، ومضاعفة عدد العاملين فيه.

وقال إيمانويل ماكرون إن «الكثير من الفاعلين يهاجَمون يومياً ويتعرضون للابتزاز من دون أن يعلنوا عن ذلك».

وجاء تصريح الرئيس الفرنسي عقب استماعه لساعة عبر الفيديو لأطباء مسؤولين عن مستشفيين فرنسيين شُلّ نشاطهما مؤخراً، إثر هجوم إلكتروني، الأول يقع في داكس (جنوب غرب)، وهجوم في 8 فبراير/ شباط، ويقع الثاني في فيلفرونش سيرساون (وسط شرق) وهوجم في 15 من هذا الشهر.

وأضاف أن «ما مررتم به يُظهر هشاشتنا وأهمية التعجيل والاستثمار»، معتبراً أنه في خضمّ جائحة كورونا يمثّل ذلك النوع من الهجمات «أزمة داخل الأزمة».

وتعطّل كلّ شيء في المستشفيين، ما أدى لإلغاء عمليات جراحيّة وإرسال مرضى إلى مستشفيات أخرى، ويرجّح أن يتطلب الأمر أسابيع لعودتهما إلى مسارهما الطبيعي.

وذكّرت رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء الماضي، أن المستشفيات على غرار كلّ الإدارات الفرنسيّة «لديها توجيهات صارمة بألا تدفع أبداً» فدية.

وتضاعفت الهجمات الإلكترونية أربع مرات عام 2020، واستهدف 11% منها المستشفيات. (أ.ف.ب)