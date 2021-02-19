شكرا لقرائتكم خبر عن «رينو» تتكبد 8 مليارات يورو للمرة الأولى في تاريخها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبّدت مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، خسائر قياسية بلغت ثمانية مليارات يورو عام 2020، جراء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، لكنها تأمل تحسن أوضاعها بفضل خطة استراتيجية تعطي الأولوية للربحية على حساب حجم المبيعات.

وكانت المجموعة قد تكبدت خسائر بلغت 7,3 مليار يورو في النصف الأول من العام، في ظل أزمة كوفيد ـ 19، لكنها حدت من خسائرها في النصف الثاني بتكبّدها خسائر بـ660 مليون يورو فقط، وتراجع حجم مبيعاتها بنسبة 8,9% إلى 43,5 مليار يورو.

والسبب الرئيسي في هذه الخسائر هو العام السيئ الذي شهدته شريكتها اليابانية (نيسان) التي تمتلك «رينو» 43% منها، وهو ما كبّد المجموعة الفرنسية خسائر بلغت 4,9 مليار يورو. (أ.ف.ب)