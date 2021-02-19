شكرا لقرائتكم خبر عن طالب لجوء يقتل طعناً مسؤولاً فرنسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرنسا- أ.ف.ب

قتل طالب لجوء سوداني، الجمعة، مسؤولاً في مركز لاستقبال اللاجئين في جنوب غربي فرنسا طعناً، على ما أفاد مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الضحية يعمل مدير قسم في مركز لاستقبال طالبي اللجوء في مدينة بو ويبلغ 46 عاماً، وقد توفي بعيد تلقيه طعنات عدة من المعتدي البالغ 38 والذي جرى إيقافه.

وأعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان، أنه سيتنقل إلى مكان الحادث بعد الظهر، وسيقدم تعازيه لعائلة الضحية وأقاربه.

والمعتدي معروف لدى الشرطة لارتكابه أعمال عنف وسبق أن أمضى عقوبة في السجن، لكنه لم يكن معروفاً لأجهزة الاستخبارات، وقال مصدر مطلع على الملف إن الهجوم لا يعتبر إرهابياً.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المعتدي المفترض طالب لجوء لا يعيش في المركز، لكنه سبق وأن استفاد من خدماته. وأوضحت مصادر من الشرطة والبلدية أن طلبه للحصول على صفة لاجئ رفض للتو. وقال عناصر من جهاز الطوارئ إنه جرى نقل موظفة في المركز تبلغ 47 عاماً إلى المستشفى لتعرضها لضائقة نفسية إثر الهجوم.

وقال رئيس بلدية بو، الوزير السابق فرنسوا بايرو، في تصريح نشره موقع جريدة «لاريبوبليك دي بيرينيه»: «إن ما حصل مأساة مروعة».

وأضاف أن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن الضحية كان يعمل في مساعدة هؤلاء اللاجئين.

والمركز مقام في بو منذ وقت طويل، ويشير موقعه الإلكتروني إلى أن طاقته الاستيعابية تبلغ 257 مكاناً مخصصة لطالبي اللجوء واللاجئين، ويوفر لهم مرافقة شاملة، لكن متناسبة مع كل أسرة أو حالة شخصية، بما في ذلك توفير إمكانية الإقامة في أحياء عدة بالمدينة.