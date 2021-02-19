شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الديمقراطية تتعرض لهجمات لكنها ستسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، في خطاب مهم بشأن سياسته الخارجية أن الديمقراطية تواجه تهديدات في أماكن عدة، بينها الولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى أن المعركة مع الاستبداد باتت في «مرحلة حاسمة».

وقال في كلمة نشر البيت الأبيض مقتطفات منها «في أماكن عدة، منها أوروبا والولايات المتحدة، يتعرّض التقدّم الديمقراطي لهجمات». وأضاف: «سيدرس المؤرخون هذه اللحظة، وسيكتبون عنها. إنها مرحلة حاسمة. وأؤمن بكل جوارحي بأن على الديمقراطية أن تسود».