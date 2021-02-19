شكرا لقرائتكم خبر عن نكسة لريال مدريد بإصابة بنزيمة قبل رحلة أتالانتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

ستكون مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، موضع شك، بعد أن أعلن مواطنه ومدربه زين الدين زيدان، الجمعة، عن إصابة مهاجمه.

وغاب بنزيمة عن الحصة التدريبية لفريق العاصمة، الجمعة، حيث أكد زيدان أن هدافه لن يسافر مع الفريق لمواجهة بلد الوليد في منافسات الدوري المحلي السبت.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء «لن يكون معنا غدًا. لديه مشكلة ظهرت أمس لذا لن يكون معنا. سنرى بالنسبة للأسبوع المقبل»، علمًا أن النادي لم يوضح بعد تفاصيل الإصابة.

وأردف زيدان «نعلم ما يقدمه كريم لنا وكم هو مهم بالنسبة لنا. لكن علينا ان نتعامل مع الوضع ونتمنى أن يعود إلينا في أسرع وقت ممكن مثل كل اللاعبين الآخرين».

في حين قد يتجاوز ثاني ترتيب الليغا عقبة بلد الوليد السبت من دون مهاجمه الفرنسي، إلّا أن غيابه عن الرحلة الى برغامو قد يشكل ضربة قوية لريال مدريد.

وسجل الفرنسي 17 هدفًا في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم وهو في فورمة جيدة بعد أن هز الشباك في آخر مباراتين.

وعانى النادي الملكي من إصابات عدة في صفوفه خلال الأسابيع الأخيرة شملت البلجيكي ادين هازار، القائد سيرخيو راموس، دانيال كارفاخال، البرازيليين مارسيلو، ايدر ميليتاو ورودريغو، ألفارو اودريوزولا، الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي، المتوقع ايضًا غيابهم عن مباراة السبت.

وردًا على سؤال عن رأيه بمواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والنرويجي ارلينغ هالاند قناص بوروسيا دورتموند الألماني بعد أدائهما الرائع في دوري الابطال منتصف الأسبوع، قال زيدان «إنهما لاعبان رائعان وصغيران، هما لاعبا الحاضر والمستقبل. لن أعلّق ما إذا كنت أفضّل أحدهما، كل شخص لديه أحد يفضّله».