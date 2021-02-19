شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتعهّد بـ 1,5 مليار يورو إضافي لتوفير اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب

تعهدت ألمانيا بتقديم مبلغ 1,5 مليار يورو إضافي لتعزيز توفير اللقاحات لأفقر دول العالم، على ما قال وزير المالية أولاف شولتس، الجمعة، رافعاً بذلك مساهمة سابقة قدرها 600 مليون يورو. وقال شولز في بيان بعد اجتماع مجموعة السبع «نريد أن نكون واضحين اليوم نحن نؤازر أكثر الدول فقراً. ستوفر ألمانيا 1,5 مليار يورو إضافي لآلية كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية وأطراف أخرى. اللقاحات هي السبيل الوحيد للخروج من الجائحة».