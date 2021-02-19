شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قطاعا يهبط بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 14 قطاعاً على رأسها قطاع مواد البناء بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 5.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.7%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.9%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.4%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.6%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.9%، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، فيما ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7.4%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.7%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11380.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 2350.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 3374.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.47% مغلقًا عند مستوى 14048.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.75% ليغلق عند مستوى 1310.22 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 394.3 مليار جنيه إلى 388.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 125.5 مليار جنيه إلى 122.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 519.8 مليار جنيه إلى 510.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%، فيما صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%.