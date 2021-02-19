شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي في يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم تباطؤاً طفيفا في نمو نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على عكس القطاع الخدمي الذي سجل نموا غير متوقع.



وكشفت بيانات أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية سجل تباطؤا عند 58.5 نقطة في الشهر الماضي من 59.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات تباطؤه عند المستوى 58.4 نقطة.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي الأمريكي إلى 58.9 نقطة في الشهر الماضي من 58.3 نقطة في ديسمبر/كانون الأول وعلى عكس توقعات أشارت إلى انخفاض المؤشر عند 57.9 نقطة.