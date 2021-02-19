شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التداولات بعد تصريحات "يلين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في أعقاب تصريحات وزيرة الخزانة "جانيت يلين" بشأن خطة التحفيز المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن".



وذكرت "يلين" في حوار لـ"سي إن بي سي" أمس أن تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار سوف يسهم في عودة الاقتصاد للنمو والتوظيف الكامل في غضون عام واحد.



كانت "يلين" قد صرحت في وقت سابق هذا الشهر بأن عدم تمرير الكونجرس لحزمة التحفيز المقترحة يعني تأجيل إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل قبل نهاية عام 2021، وهو ما سيضغط على سوق العمل والإنتاج والنشاط الاقتصادي بشكل عام.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 31590 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 13922 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 3922 نقطة.