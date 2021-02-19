شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يقفز بأكثر من 4% بفعل ضعف الدولار واستمرر الطلب من شركات السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الإضافة إلى استمرار الطلب على المعدن الصناعي من شركات السيارات الكهربائية.



وأشادت شركات على رأسها "تسلا" ومديرها التنفيذي "إيلون ماسك" بقدرات النيكل في صناعة البطاريات الكهربائية.



ويرى محللون على الأرجح أن النيكل سيشهد طفرة في الطلب العالمي في الأعوام المقبلة نتيجة تحول العديد من شركات السيارات نحو تصنيع المركبات العاملة بالبطاريات.



يأتي ذلك مع استمرار مكافحة التغيرات المناخية من خلال خفض الاعتماد على السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي والتحول بدلا منها نحو السيارات الكهربائية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 19541.1 دولار للطن.