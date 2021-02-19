شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بعدما عززت بيانات قوية عن الأنشطة الصناعية فى أوروبا وبريطانيا ، شهية المخاطرة لدى المستثمرين إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 90.22 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.57 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.65 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 91.05 نقطة المسجل فى اليوم السابق ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

أظهرت بيانات فى أوروبا نمو قطاع الصناعات التحويلية فى منطقة اليورو بمستوي 57.7 نقطة فى شباط/ فبراير ، بأعلى وتيرة منذ شباط/فبراير 2018 ، متجاوز توقعات الخبراء مستوي 54.6 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 54.8 نقطة فى كانون الثاني/يناير.

وفى المملكة المتحدة ،سجل قطاع الصناعات التحويلية مستوي 54.9 نقطة ،بأفضل من توقعات الخبراء مستوي 53.1 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 54.1 نقطة فى كانون الثاني/يناير.

عززت تلك البيانات آمال تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا بأسرع من المتوقع فى العام الجاري ،الأمر الذي يقلص عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة ،عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهمها عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تطور أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام

وتصدر بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر شباط/فبراير المتوقع مستوى 58.4 نقطة من مستوى 59.2 نقطة فى كانون الثاني/يناير ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 57.9 نقطة من 58.3 نقطة الشهر السابق.