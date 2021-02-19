شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تمدد إيقاف العمليات الجراحية غير الضرورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن تمديد إيقاف العمليات الجراحية العلاجية الاختيارية غير الضرورية، حتى تاريخ العشرين من شهر مارس/ آذار المقبل، قابلة للتجديد، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وأشارت الهيئة، في كتابها لجميع المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد المرخصة من قبلها، إلى أنه يمكن السماح بالعمليات الاختيارية غير الضرورية فقط حسب الضرورة ومدى الحاجة الطبية للحالة الصحية للمريض، وفقاً لتقدير الطبيب المعالج والحالة السريرية للمريض، أو في حالة الطوارئ.

وأكدت الهيئة، أهمية اتخاذ كل كما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد، مشيرة إلى تضافر الجهود وضمان استعداد القطاع الصحي في الإمارة لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للحالات المرضية.