الأسواق تشهد ارتفاعاً في أسعار المكرونة.. والغرفة التجارية توضح السبب

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، بأن أسعار المكرونة شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية بنسبة 20% بالأسواق، بعد زيادة أسعار الدقيق.

كما أكد هشام أبو الدهب، عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، أن زيادة أسعار الدقيق سبّبت ارتفاع أسعار المكرونة بالأسواق بنفس نسبة صعود الدقيق.

وأشار أبو الدهب، إلى أن زيادة سعر المكرونة تأتي على حسب نوع الدقيق المستخدم في الصنع ووزن الكيس.

وقال عمران إن أسعار المكرونة ارتفعت بمتوسط جنيهًا لوزن الكيس 350 جراماً، فأصبح السعر يتراوح بين 5 جنيهات مقابل 4 جنيهات.

وتابع أن أسعار الدقيق ارتفعت بمصر تدريجياً منذ منتصف ديسمبر الماضي، ليصل متوسط سعر الطن حالياً إلى 7200 جنيه مقابل 6 آلاف جنيه.

ووأشار عمران إلى أن زيادة أسعار الدقيق جاءت بعد زيادة أسعار القمح عالمياً، حيث تستورد مصر بين 50 و60% من احتياجاتها من القمح من الخارج.