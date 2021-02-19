تراجع أسعار الذهب عالميًا لأدنى مستوى في 7 أشهر



الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر الذهب تراجعه، اليوم الجمعة، لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، مسجيلا أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية نوفمبر، إذ تراجعت ، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1771.16 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1769.20 دولار، وبهذا المستوى، يتكون الأسعار انخفضت 2.9% منذ بداية الأسبوع الجاري.

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات في مصر بمنتصف اليوم الخميس

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا، وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض التعافي، لكنه أضاف أن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.

ولم يتلق الذهب الدعم من ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأمريكية على الرغم من انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الأمريكية قرب أعلى مستوى في عام الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع، ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 26.87 دولار للأوقية، وانخفضت أكثر من 1.8% منذ بداية الأسبوع وهو الأسوأ منذ منتصف يناير.