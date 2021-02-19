شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.7820 ويجري محاولات لتأكيد اختراقه الآن، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7915، بينما يمثل الثبات فوق 0.7695 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7770 والمقاومة 0.7860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد