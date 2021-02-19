شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الصاعد ويحاول العودة إلى القناة الفرعية الصاعدة، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 66.00، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 62.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.80 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي